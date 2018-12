Eso es lo que le ha ocurrido a la periodista tras recibir un mensaje de una usuaria en el que la comparaba con Michael Jackson y afirmaba que antes estaba más guapa, preguntándole si se había operado. "Carme, ¿qué te ha pasado en la cara? Te has operado mucho, que pena. Tienes otra cara y un drama. Te pareces a Michael Jackson. ¡Mira que eras guapa! Algo que ha molestado a Carme y que no ha dudado en contestar de la siguiente manera: "Hay veces que me harto tanto y tanto. Salgo todos los días por la tele. Es fácil de comprobar. Se vería cualquier cosa que me hiciera. He cogido peso. 8 kilos en 10 meses. Estaba en 49 kilos. Muy delgada. Pero, además, si algún día me hiciera algo, ¿qué pasa? ¿De qué me tengo que justificar?".