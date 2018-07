Carme Chaparro, atacada por los veterinarios: "¡Qué caras son las cirugías veterinarias!"

La periodista no solo ha querido felicitar a su hermano por su buena labor con Cooper, si no que aprovechaba la ocasión para reivindicar la situación de los amantes de los animales que sacrifican sus sueldos por un inmejorable trato a sus mascotas. "¡Qué caras son las cirugías veterinarias. Personas mileuristas a las que les cuesta los ahorros de varios años una intervención quirúrgica para su perro. Gente que se queda sin vacaciones, por ejemplo, para poder asumir los costes de un veterinario. Eso es amor."

La escritora no ha tardado en zanjar la polémica y remarcar que sus palabras eran de admiración por el sacrificio de los dueños de animales y, en ningún caso habrían sido una ofensa a los veterinarios: "Para los tres o cuatro veterinarios indignados en la sala: No es un ataque a vosotros, sino alabanza a todos esos propietarios de perros (o de otras mascotas) que se sacrifican incluso hasta extremos de pedir préstamos, para cuidar y curar a sus animales. No os estoy llamando aprovechados, o que cobréis más de lo que debéis. De verdad, ya está bien", escribía la periodista.