Carmen Borrego enseña el resultado de su segunda operación de cuello: "Estoy dolida con mis compañeros"

Carmen Borrego ya se realizó una operación estética para acabar con la papada que tanto le atormentaba durante muchos años, ahora la colaboradora de 'Sálvame' se ha realizado esta nueva cirugía, en la que se ha subido el músculo del cuello: "También he aprovechado para quitarme un quiste que me había salido en el ojo".

La hija de María Teresa Campos también ha aprovechado el reportaje a 'Lecturas' para explicar uno de los episodios más duros de su vida y que, desgraciadamente, está de plena actualidad por Jorge Javier Vázquez: cuando sufrió un ictus y un cáncer. "Tuve un ictus con 30 años y cinco años después sufrí un cáncer. Marca más el ictus que el cáncer", ha comentado Carmen, a la vez que también ha explicado cómo superó el bache emocional que dejó en ellas ambas enfermedades: "el psicólogo me ayudó a superar el miedo a que se repitiera el ictus. Es terrible vivir con miedo, no se puede".

Carmen no sólo ha hablado de su dura época cuando sufrió cáncer y un ictus con 30 años, también ha criticado que ninguno de sus compañeros se haya preocupado tras su segunda intervención de cuello. "He echado de menos un mensaje de mis compañeros preguntándome cómo estoy. Nadie lo ha hecho, sólo mis jefes", ha comentado la colaboradora de 'Sálvame', que también ha explicado cómo ha ido esta nueva intervención: "me han operado con anestesia local. Olía a carne chamuscada, mi médico me cantó y me contó chistes".