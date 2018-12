Chelo García Cortés celebra su cumple y desvela su edad real: "Sí, no es broma"

Además, la colaboradora ha contado que este 3 de diciembre ha cumplido 67 años, tal y como ha desvelado felizmente desde su cuenta de Instagram, en una imagen en la que salía las velas que ha soplado. "¡Sí! ¡¡¡No es broma!!! Hoy cumplo 67, pero estoy feliz. Gracias a todos los que me habéis seguido este año. Preparaos, porque tengo cuerda para rato. Gracias por estar a mi lado. Os quiero a los amigos y, por qué no, también a los que no estáis conmigo #parasiempre", ha escrito junto a la instantánea.