Jorge Javier se moja y opina sobre el personaje de Isabel Pantoja

Para Jorge, uno de los motivos que puede llevar a que la cantante no encuentra un entendimiento nunca en sus conflictos (familiares o no) es que nos encontramos ante una Isabel Pantoja que vive en "un universo paralelo", en "La República de Pantoja, sita en Cantora, es un país donde se persigue la crítica a su amada líder", según ha afirmado Vázquez. Pero "fuera de Cantora, es el vivo retrato de una mujer atrapada en un personaje que la asfixia desde hace ya demasiadas años".

El presentador de 'Sálvame' da su opinión sobre la guerra entre Pantoja y Rivera

"Te tengo cariño, Isabel, cómo no te lo voy a tener", finaliza el duro texto publicado en la revista Lecturas. "Formas parte de mi vida profesional desde el principio de los tiempos y creo que con el paso de los años hemos llegado a desarrollar una relación cercana al afecto. Me gustaría decirte que todo va a salir bien, pero no lo creo. Lo peor de todo es que esto no ha hecho más que empezar. Si hablara contigo, no encontraría argumentos para consolarte. Lo siento, Maribel. Por ti y por tu hijo", ha finalizado explicando que no cree que el conflicto entre ella y Kiko tenga un final feliz para ninguno de los dos.