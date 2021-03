Así es el proyecto que convertirá la casa vieja de Daniel Illescas en el lugar de sus sueños

La vivienda está pegada a la de su abuela y necesita una reforma integral

Daniel Illescas ha dado un importante paso en su vida. El ex de Laura Matamoros acaba de firmar los papeles de la que ya es su primera casa en propiedad. Un inmueble con el que está muy ilusionado, no solo por haberse podido comprar por fin una casa, sino porque está pegada a la casa de su abuela. Un inmueble de 40 metros cuadrados que ha querido enseñar a sus seguidores a través de su canal de Youtube, donde ha realizado un 'house tour' muy diferente a los que estamos acostumbrados.

"Tantos años trabajando, ahorrando… para que llegara este momento ¡Que me he comprado una casa! Me hace muchísima ilusión", explica el joven influencer sobre su nueva adquisición en Barcelona. "Esto no es comprarse una casa y ya. Aún quedan unos meses para enseñaros el resultado final, que será espectacular", advierte antes de entrar al inmueble y enseñarlo.

Vieja y destartalada, así es la nueva casa del ex de Laura Matamoros en Barcelona

"Esto da miedo, pero os juro que no estoy loco", alerta Illescas, que conoció a Laura Matamoros en un viaje a las Bahamas organizado por Mtmad, nada más abrir la puerta de la casa vecina a la de su abuela. Se trata de una casa prácticamente en ruinas, de más de cien años de antigüedad que llevaba más de una década cerrada. Aunque ahora esté vacía, Daniel cuenta que entre su padre y su hermano se han deshecho de todos los muebles y cosas que había dentro antes de ponerse manos a la obra con la reforma. Porque la necesita. Y mucho.

Las condiciones de la casa no son las que tendrían que ser y no permiten vivir a día de hoy en la misma. Goteras y humedades, paredes agrietadas… La casa parece más bien el escenario de una película de terror y está para tirarla entera abajo, algo que él mismo reconoce. Pero todos estos inconvenientes no son problema para el modelo.

Y es que, la casa se encuentra pegada justo a la casa de su abuela. Se ha criado allí y quiere tener algo que le relacione siempre con ella, además de permitirle estar más cerca de sus seres queridos. "Si tirara una pared podría conectar esta casa con la de mi abuela", explica en el vídeo.

El megaproyecto de Daniel Illescas para construir la casa de sus sueños

La casa es pequeña y apenas tiene, según él, unos 40 m2. Por este motivo, la idea de Daniel es tirar casi todas las paredes para convertir la casa en un espacio diáfano. Además, también se pretende retirar el techo falso que tiene, para aportar más amplitud a la vivienda. Este es uno de los grandes atractivos de la casa y una de las cosas que más le gustan al catalán de la misma.

"Es una casa muy pequeña. Mi intención es quitar todas las paredes y el techo para que dé sensación de amplitud y que sea rollo loft". Otro de los grandes inconvenientes de la casa es la poca luz que tiene, ya que apenas tiene ventanas. Por ese motivo, pretende abrir dos tragaluces en el tejado – que también necesita ser cambiado íntegramente- para que entre claridad.