Te contamos todo sobre el amigo especial de Techi, que se ha tatuado su inicial

Tras la ruptura en directo con su ex en ' GH VIP' y su fugaz romance con Omar Montes , parece que la exnovia de Kiko Rivera ha encontrado un nuevo amigo muy especial con el que comparte muchos momentos de complicidad. Te contamos todos los detalles del íntimo amigo de Techi.

Le conocimos como el defensor de Techi durante su paso por 'GH VIP', donde quiso apoyar a su gran amiga, no solo en redes sociales, y no dudó en ir hasta plató para defender a la ex de Kiko Rivera de todas las críticas que estaba recibiendo por su concurso.