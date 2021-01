Jennifer Lara ha compartido con sus seguidores la dura carta que le ha escrito al padre de su hija tras separarse de él. La extronista de ' Mujeres y Hombres y Viceversa ' ha hecho llegar a Héctor Olalla , su ex, una misiva en la que se sincera sobre la complicada situación que atraviesa con él. Además, la influencer ha hablado, como nunca antes, de lo mucho que esta guerra entre ambos está repercutiendo en su pequeña, Ángel.

Hace unos meses, la joven que se diera a conocer en 'MyHyV' hacía público en una entrevista para 'Outdoor' toda la verdad sobre su traumática ruptura con el padre de su hija. Con el corazón en la mano y al borde del llanto, Jenni hablaba por primera vez de la pesadilla que estaba viviendo. "Me ha engañado. No sé con quién he estado", señalaba la joven hablando, por primera vez, de esta gran crisis familiar.