Elena Milla muestra su foto más personal tras dar a luz a su segunda hija

La que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha contado todos los detalles del parto, comparándolo con su anterior experiencia. "Con Aylén no fue así, fue bastante duro y a ella se la tuvieron que llevar, por lo que es algo que no había vivido. El parto duró poquito, me puse mal a las 11 de la noche y a las 4 la teníamos entre nosotros. Cada parto es un mundo, pero me llevo a las dos personas más increíbles del universo y eso hace que merezca la pena", ha explicado la extronista de 'MyHyV'.