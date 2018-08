Elettra Lamborghini desvela que es "demisexual"

Elettra ha confesado a través de sus 'stories' de Instagram que quien le gusta "no tiene que hacer nada en particular". "Me enamoro de lo que me enamora y ya. Que sean sensibles e inteligentes seguro, no me gustan demasiado musculosos. Además, Elettra ha añadido que se considera 'demisexual', es decir, que no desarrolla atracción sexual si no tiene un vínculo emocional fuerte con la persona.