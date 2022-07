Jennifer Lara relata el infierno que está viviendo con su expareja: "Me quiere meter en la cárcel"

La extronista de 'MyHyV' cuenta en exclusiva en qué punto está la batalla judicial por la custodia de su hija

Jennifer Lara es acusada por un delito de sustracción de menores y por desobediencia a la autoridad judicial

Su expareja pide tres años de cárcel y la inhabilitación por cuatro años para el ejercicio de la patria y potestad

El día que nació su hija a Jennifer Lara le cambió la vida. Sin embargo, la crianza de la pequeña Ángel se ha convertido en una especie de pesadilla por las desavenencias que está viviendo con su expareja. Tras una larga batalla judicial, la que fuera tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' ha contado en una entrevista exclusiva para 'Outdoor' la situación límite a la que se enfrenta: ha perdido la custodia de su hija y su expareja le pide tres años de cárcel.

Tal y como ha contado en exclusiva, el padre de la criatura le acusa de un delito de sustracción de menores y desobediencia a la autoridad judicial y solicita una inhabilitación para el ejercicio de la patria y potestad por cuatro años. Una desgarradora entrevista en la que la extronista de 'MyHyV' ha hecho un importante llamamiento: que la justicia revise su caso.

"Le han otorgado la custodia a alguien que mi hija no conoce", nos cuenta entre lágrimas. Y es que, según nos explica la tronista de 'MyHyV', ella firmó un convenio regulador que establecía que si "cualquiera de los progenitores se desplazaba fuera de Valladolid, la guardia y custodia pasaría automáticamente al otro".

Pero Jennifer Lara puso su firma en ese papel sin ser consciente de lo mucho que iba a perder. "Cuando firmé el convenio tenía mucha presión y mucho miedo", nos cuenta. Y es precisamente por eso por lo que se pregunta por qué la justicia no ha tenido en cuenta el momento psicológico que ella atravesaba cuando firmó; acababa de dar a luz y había roto con su pareja a los tres meses del nacimiento de su pequeña. Su vida se había desmoronado.

Ahora, dos años después, la que fuera tronista de 'MyHyV' ha recobrado la fuerza necesaria para reconstruir su vida y seguir luchando por su hija, a la que le ha hecho una promesa que pretende cumplir, le cueste lo que le cueste. "No sé si voy a terminar en la cárcel, pero yo por ella hago lo que sea", nos explica desconsolada en este sobrecogedor testimonio.

Pregunta: ¿En qué punto está la batalla judicial que tienes abierta con tu pareja?

Respuesta: Ahora mismo hay un recurso después del juicio que tuve en febrero, por el que perdí la custodia. Estamos a la espera de que salga la vista en la Audiencia Provincial, pero como con todo eso no ha tenido suficiente, ha decidido también denunciarme por la vía penal.

Se me acusa por un delito continuado de desobediencia a la autoridad judicial y por un delito de sustracción de menores, por lo que esta persona solicita que se me impongan penas por el delito A de doce meses de prisión y por el delito B de 24 meses de prisión. Además, también me piden la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria y potestad por tiempo de cuatro años, además de una indemnización por daños morales más las costas.

¿Tú qué piensas cuando te llegan estas denuncias?

Siento pena. Pienso es que cómo es posible que, importándote supuestamente tanto tu hija, quieras meter a su madre en la cárcel? Porque, literal, me quiere meter en la cárcel. Está en los papeles, no me lo estoy inventando. Lo que siento es rabia en el sentido de que cómo es posible que existan personas así.

A mí esta persona me está acosando judicialmente. No tiene otra manera de hacerlo y lo está haciendo por vía judicial. Al final, me siento acosada. Es un sentimiento que yo tengo porque me denuncia constantemente cuando ya hay un proceso de familia que está pendiente de que salga un juicio en la Audiencia Provincial y se resuelva todo. Obviamente, el fiscal de lo penal le desestimó la sustracción de menores porque mi hija no está sustraída en ningún sitio

¿Cuál es la última demanda que has recibido?

Me llegó el otro día, el 8 de junio, otro papelito con otra denuncia en la que se me imputa otro presunto delito de sustracción de menores que tengo pendiente de prestar declaración el día 14 del mes que viene. Es, básicamente, hablando de tú a tú, lo mismo que lo anterior, pero ha tenido la suerte de que en uno me denunció por el juzgado de Instrucción número 1 y ahora ha tenido la suerte de que la denuncia ha caído en el juzgado de instrucción número 3.

Lo que significa que tengo que volver a ir a declarar por algo que ya he declarado y algo que ya está pendiente porque estamos pendientes de que salga pendiente la fecha del juicio por la vía penal.

Es decir, que la situación ha empeorado desde la última vez que te vimos en televisión...

Sí, la situación ha empeorado porque esta persona no para, pero dentro de lo malo…cada día que me levanto de la cama y que me acuesto, le doy gracias a Dios por tener a mi hija conmigo. No quería llorar, pero es que es mi hija...y el hecho de levantarme con ella y acostarme con ella es lo que me da la vida.

Lo que quiero es que mi hija no sufra y me da rabia porque, de verdad, le he dado tantas facilidades…y tengo cómo demostrarlo. Lo tengo en los papeles y en los burofax y lo he presentado todo en el juzgado, por eso no entiendo que se haya dado la vuelta a la tortilla de esta manera.

¿Has perdido la fe en la justicia?

No la he perdido del todo porque al final...tienes que creer, pero no puedo entender cómo cuando tuve el juicio un fiscal de menores, que se supone que vela por el bienestar de mi hija, cómo puede otorgar una custodia a una persona que mi hija no conoce y, encima, no solicitar un psicosocial. Ni para mí ni para esa persona.

Cómo es posible que la justicia esté permitiendo ciertas cosas y no analice ciertos cosas en particular, no lo que ponga en un papelito o lo que se haya firmado. ¿Cómo puede ser que nadie haya tenido en cuenta en qué circunstancias yo firmé ese papelito?

Ha ido a por mí desde el minuto cero, a anularme como persona. Lo siento así y lo digo porque lo siento así. Antes no lo veía, pero ahora sí lo veo. Ha ido a anularme como persona y a anularme profesional y económicamente. Mi hija es su arma letal para matarme del todo.

El quiso la custodia exclusiva para él cuando yo me fui a Alicante. Cuando él dejó de tenerme bajo control y vio que yo hacía mi vida, y que me levantaba y que empezaba a salir, que tenía mi trabajo, que me arreglaba y que hacía mis historias…ahí él dijo ¿sí? pues quiero la custodia.

Dices haberle hecho una promesa a tu hija... ¿Cuál es esa promesa?

Le he prometido a mi hija que va a ser feliz…y va a ser feliz, vamos, y con eso no va a jugar nadie. Y me da igual si él es su padre…porque si eres padre, eres padre, pero lo que estás haciendo es de ser muy mala persona y la felicidad de mi hija está por encima de todo.