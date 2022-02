Estela no ha negado que ha estado arrastrando una etapa en la que no hacía otra cosa que sentirse triste y muy saturada. Es más, últimamente las cosas más nimias estaban afectándole más de lo normal. "Una cosa mala me tumba por completo. Todo esto me había creado una inseguridad y la estaba proyectando con la gente que más me quiere", ha señalado la que fuera concursante de 'GH VIP', que ha negado en rotundo que esta crisis personal se haya debido en algún momento a una mala racha con su pareja.