Cronología del caso de Jennifer Lara: claves para entender la batalla por la custodia de su hija

Fue tres meses después cuando su noviazgo terminó por fracturarse. Ella nos lo contó tan solo unos meses después en una entrevista exclusiva en la que reconocía que todavía no había conseguido superar la ruptura. Su situación era límite. "Me ha dejado en la calle con un bebé de cuatro meses" , nos contaba a través de una videollamada en la que explicaba, muy nerviosa, el calvario que había vivido por culpa de su expareja.

"Me ha engañado. No sé con quién he estado. Es mala persona, mentiroso y ni siquiera le importa su hija . La está perjudicando intentando hacerme daño a mí", señalaba en noviembre de 2020. Y es que, por aquel entonces, la que fuera tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' ya manifestaba que el padre de la criatura poco se encargaba de ella.

"Nunca me llamó para saber si estábamos bien o si su hija tenía dónde dormir", relataba casi al borde de las lágrimas. "Cuando tuvimos a la niña no vi alegría en él. Cuando venía de trabajar me decía que estaba muy cansado...yo, recién parida y con unas ojeras hasta el suelo, me iba a dormir a la habitación para dejarlo descansar y ocuparme de la niña...pero la realidad es que él se quedaba con el móvil de madrugada, ni siquiera dormía conmigo", nos contaba.