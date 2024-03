Los orígenes de Marieta: el pasado, la familia y el trabajo de la nueva concursante de 'Supervivientes'

View this post on Instagram

La ilicitana está muy unida a sus padres, Juan y María del Carmen , que siempre la han apoyado en todas sus decisiones . “No les conté que iba a ‘La Isla de las Tentaciones’ porque pensaba que les iba a sentar mal y lo dije el último día antes de irme”, recuerda. Para su sorpresa, tanto su padre como su madre entendieron su proyecto y solo le pidieron que no dijera palabrotas en televisión ni tampoco hiciera edredoning. Ni que decir tiene que Marieta no cumplió sus compromisos.

Marieta no parece que vaya a tener problemas de hambre en Supervivientes. En sus redes sociales ha explicado que toma un jarabe para el apetito desde pequeña. “Si no me tomo ese jarabe me cuesta mucho comer", dice.