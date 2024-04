La vida personal de Ángel Cristo Jr: su novia, su hija, su vida laboral y las secuelas de su ictus

View this post on Instagram

El hijo del domador fue padre en 2017 con su pareja de aquel entonces. Desde entonces no ha trascendido el nombre de la pequeña, pero sí que la historia de amor entre sus padres terminó y decidieron continuar sus vidas por separado. La pequeña fue, en su día, motivo de una de las mayores alegrías Ángel dio a su madre: “Mi felicidad es indescriptible. Soy abuela de una niña preciosa, buena y sobre todo sana. Nunca imaginé que ser abuela produjera esta felicidad tan enorme, no tengo palabras. Es preciosa, la más bonita del universo. Todos los que le han visto dicen que es la niña más bonita recién nacida que han visto. Me encantaría poder poner una foto de mi niña, pero no puede ser”. Estas fueron las primeras palabras que Bárbara Rey compartió con sus seguidores al convertirse en abuela.