Para del Real esta vivienda significa la consecución de un sueño: “Cuando llegué a Madrid me imaginaba viviendo en una casa en la que al despertarme pudiera ver la cúpula de la iglesia de San Joaquín y curiosamente, mi primer piso fue un ático enfrente de esa cúpula y el segundo piso ha sido este. Ahora me levanto, me asomo a la ventana y veo, aparte de todo Madrid, esa cúpula. Yo me considero una persona afortunada”, dice emocionado.