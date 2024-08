La historia de amor de Raquel Mosquera e Isi: diez años de relación antes del 'sí, quiero'

Raquel e Isi se conocieron en 2012 el pub que regenta él en la localidad de Móstoles. Conocedor de la fama de ella, el hostelero quiso invitar en 2010 a la viuda de Pedro Carrasco a la inauguración de su local, pero esta no acudió al evento y no se pasó por el local hasta dos años más tarde. En ese momento, surgió el flechazo entre ambos: “Yo la vi y me enamoré de ella. He visto cosas en ella que no he visto en otras”, contó él en una entrevista.