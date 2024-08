La vida actual de Alyson Eckmann: alejada de la tele y recuperándose tras sus dos abortos espontáneos

La presentadora americana dejó de lado la televisión durante una temporada y se dedicó en cuerpo a alma a su cuenta de OnlyFans con la que se gana la vida. No pudo resistirse a entrar en ' Pesadilla en el Paraíso' en 2022 aunque fue la tercera expulsada. Desde entonces vive en Estados Unidos más cerca de los suyos, y reconoce que este año no ha sido su mejor momento , pues ha tenido dos abortos espontáneos y acaba de salir de una relación tóxica .

Cuando salió del programa se alejó de la televisión se abrió una cuenta Only Fans con la que se gana la vida. Durante su participación en el programa `Pesadilla en el paraíso´, no dudo desvelar el tipo de contenido que compartía con sus suscriptores: "¿Vendo fotos de mi ojete? Yes. ¿Gano un montón de dinero? También. ¿Hago porno? No. Si nadie me toca y yo estoy cómoda haciéndolo y estoy ganando una pasta… O sea… La p*** vida".