Serena y defensora de Sofía Suescun: así es Conchi, la hermana pequeña de Maite Galdeano

"Como este tiempo no he estado pendiente, esto ha provocado que todo sea un desastre", ha lamentado en TardeAR. Según relata, "me he tenido que alejar un poco y tomar distancia porque Maite ha hecho cosas que no me han gustado. Un día de estos le llamaré para decirle las cosas, pero se lo diré a ella", ha concluido explicando que ellas siempre han tenido buena relación.