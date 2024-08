Empresario, enamorado y aprendiendo a vivir sin su padre: la nueva vida de Hugo Paz

Según Hugo Paz, fueron varias las veces en las que se vio en una situación incómoda con la madre de Sofía. "Cuando me he estado duchando, cuando Sofia se ha ido con los perros y ella ha venido desnuda a preguntarme si estaba mejor o peor que la hija... no es una familia normal. Yo estaba muy enamorado de Sofía y tuve que aguantar", ha afirmado. Asegura que Kiko Jiménez ha tenido que vivir y aguantar lo que no está escrito.