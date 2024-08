Así es el cineasta Roger Gual, el marido de Marta Torné con el que lleva casada más de 10 años

A pesar de su sólida relación, no es habitual que cuelguen fotos juntos en sus redes sociales. Marta habla abiertamente sobre esta costumbre: “No necesito enseñar en las redes lo enamorada que estoy, no necesito que la gente lo sepa”. La pareja tampoco se plantea tener descendencia: “Pasan los meses, los años y estoy feliz, no pienso en la idea de tener hijos y me dan igual las críticas”, dice Marta.