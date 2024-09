“Mi madre siempre me vio como un reflejo de mi padre”, confiesa Cristian con un nudo den la garganta. Por este motivo entre ambos siempre ha existido una barrera emocional: “Nunca me ha dicho ‘te quiero’ ni me ha dado un beso en la vida”, añade. Según declaró recientemente, Maite le llegó a decir: “Eres blanco, tú no eres de mi raza, de los Galdeano”.