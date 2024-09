El mayor apoyo de Hugo Paz en uno de sus peores momentos: así es Victoria, su nueva novia

El último año ha sido uno de los más complicados, para Hugo Paz, ex novio de Sofía Suescún, no obstante, no está solo enfrentándose a la muerte de su padre, Victoria, su novia, es uno de sus grandes apoyos. A finales del año pasado, en noviembre, para ser exactos, el ex superviviente daba a conocer a su nueva chica en redes sociales.