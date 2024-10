Cronología completa de la historia de Mario y Sheila González: del amor a no poder ni verse

Mario y Sheila se conocieron en el colegio y aunque no suyo no fue un amor a primera vista, cupido hizo de las suyas y la pareja empezó una relación que duró entre seis años y medio o siete y tienen un hijo en común, Hugo, que nacía a finales del 2018. En 2020 la pareja decidía dar por finalizada su relación, pues habían caído en la monotonía, y el amor no siempre todo lo puede.