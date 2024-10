Aunque durante una temporada el joven estuvo centrado en su familia y amigos, finalmente acabó cayendo en las redes del amor, pues no pudo resistirse a los encantos de Noelia , una joven con la que comparte grandes momentos desde hace años. “Mi hueco de paz, mi calma, mi hogar y la mejor mamá del mundo otro año más tengo la suerte de que sigues pasando a mí lado otro año más ,de experiencias, risas , lloros, enfados, de abrazos y de tantas cosas”, aseguraba el pasado mes de septiembre Omar en sus redes sociales.

El 2021 fue un año muy especial para la pareja pues daban la bienvenida a su primera hija, Manuela, la verdadera razón de vivir del concursante de `GH´. “No soy tu amigo, soy tu padre. Me enfadaré, te castigaré, me volveré loco, seré tu peor pesadilla, pero cuando me necesites, estés donde estés, estés con quién estés, estaré siempre a tu lado, por qué TE QUIERO.... Cuando tú puedas comprender eso.... Sabré que eres un adulto responsable y que te queda una vida entera por vivir”.