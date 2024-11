Ante 2.000 invitados y en la Catedral de Sevilla la pareja se juraba amor eterno. A pesar de irradiar felicidad el día del enlace, el novio se llegó a plantear no dar el paso tras hablar con su madre, quien aseguraba que la joven no era el verdadero amor de su vida. Aún con todo, ella llegaba a la catedral con un vestido de Ungaro de inspiración medieval y la pareja se daba el ansiado 'sí, quiero'.

A pesar de que los novios parecían felices en el momento del enlace, lo cierto es que Fran Rivera tuvo ciertas dudas sobre casarse hasta el día antes de su boda. La propia Carmina, madre del torero, le recomendó no seguir adelante con el casamiento . Tal y como admitió Fran, su madre le intentó convencer de que no diera el paso de darse el ‘sí, quiero’. “Me dijo: ‘Fran, tengo que hablar contigo’, todos se fueron fuera, mis amigos se salieron pensando que era el último consejo de mi madre antes de pasar por el altar”, explicó el torero.

“Me dijo: ‘Creo que debes coger a estos amigos que te quieren de verdad y cogerte un coche o un avión, vete y no te cases mañana. Eugenia no es el amor de tu vida y esto no va a durar”, le confesó Carmina a su hijo mayor.

Él no le hizo ni caso. “Y yo le dije: ¿qué estás diciendo, ¿cómo vamos a suspender todo esto…? Y ella me dijo: "No pasa nada, yo me quedo aquí a dar la cara y en un mes se ha olvidado esto. Con dos cojones”, le replicó el joven a su madre.