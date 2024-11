“Nunca he sentido que la televisión haya sido un trabajo, he sido yo viviendo situaciones que en mi día a día no hubiera vivido jamás o eso creo. Quizá por eso lo he pasado tan mal y tan bien, porque para mí era mi realidad no un escenario donde ser otra persona. Pero no, no lo echo de menos, agradezco lo bueno que me ha traído y también el aprendizaje de los malos”, aseguraba la catalana recientemente en sus redes sociales.