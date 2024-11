Escritor, modelo y actor: así es Antonio Hidalgo Jr., el hijo artista del colaborador de 'TardeAR'

Padre e hijo están muy unidos, aunque el colaborador comentó tras la sorpresa que ambos protagonizaron que “yo no he sido un buen padre". Según declaró, el nacimiento de Antonio “me pilló una época agitada profesionalmente y ahora me arrepiento de no haber estado más con él. No estuve con él todo lo que merecía y ahora me arrepiento", señaló con la voz entrecortada. Emocionado ante esa confesión su hijo negó la mayor y Ana Rosa refrendó al joven: “Eres un padre maravilloso”, le dijo.