Fabio Agostini ('MyH') confirma su ruptura con su novia: "Para estar así, mejor dejarlo"

“ Mayra y yo lo hemos dejado. Anoche tuvimos una conversación y decidimos dejar las cosas como amigos ", ha hecho público a través de sus stories de Instagram con gesto serio. "Me he estado dando cuenta de que esta relación cada vez estaba más fría y más aburrida. Yo se lo comuniqué a ella anoche y creo que piensa exactamente igual que yo".

Tal y como ha desvelado él mismo, lo positivo de este cambio es que han decidido conservar el buen rollo. "Lo bueno es que no hemos terminado enfadados. No estamos peleados, ni mucho menos. Seguimos siendo amigos. Me da un montón de pena, pero creo que va a ser lo mejor para los dos porque la relación estaba ya muy fría. Para estar así, mejor dejarlo. Pienso que tenían que saberlo todos ustedes. Estamos bien, tranquilos, simplemente que la cosa se enfrió". A pesar de que este mensaje iba dirigido a sus fans, Fabio también ha querido mandar un mensaje claro y directo a Mayra, su ex desde hace cuestión de horas: "Te deseo lo mejor, sabes que aquí tienes un amigo".