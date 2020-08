Del reality a la lista de éxitos: los famosos de Telecinco que probaron suerte en la música

Le conocimos en todo su esplendor gracias a su paso por ‘GH VIP’ y recuperó el corazón de su ex suegra, Isabel Pantoja, en ‘Supervivientes’. Aunque su paso por Telecinco le ayudó a dar visibilidad a su carrera musical, lo cierto es que a día de hoy Omar Montes posee un hueco más que relevante en el mundo de la música urbana. Como él mismo recuerda en uno de sus singles, “mi tema de ‘La Rubia’ está pegando en Tiktok”, y es que los temas de Omar Montes se cuelan en las listas de éxitos nada más salir a la luz. ‘La Rubia’, ‘Alocao’, ‘Como el agua’... Sus canciones ya recorren el mundo entero y ha conseguido colaborar con artistas internacionales de renombre en el mundo del reggaeton.

Siguiendo con el mismo estilo musical, otro que coloca sus temas en las pistas de baile es El Jhota. Le conocimos en ‘GH 12’, donde ya demostró su afán por triunfar en el mundo de la música. Tras su salida del concurso, sus temas fueron haciéndose hueco en el top de la música urbana y es posible que hayas bailado alguno de sus temas sin saberlo. Además, parte de sus grandes éxitos no han venido únicamente de su mano: el cantante encontró en otra gran hermana, Lucía Parreño, una compañera perfecta con quien compartir micrófono y a día de hoy siguen colaborando juntos.

El hijo de Isabel Pantoja decidió seguir los pasos de su madre como cantante y dj y cada uno de sus temas, desde el primero al último, han sonado en todos lados. No hay persona en España que no cantase aquel “quítate el top” en las fiestas de algún pueblo, incluso en directo. Entre tema y tema, Kiko ha tenido algún rato para participar en ‘Supervivientes', ‘GH VIP’ y ‘GH Dúo’.

Aunque siempre le ha gustado distanciarse de su familia en lo profesional (y en lo personal...), lo cierto es que Isa Pantoja no es muy consecuente con sus actos. Su madre, estrella nacional; su hermano, dj nacional; su exnovio, con renombre en la música urbana; y ella... decidió quitarse la espinita de la música de manera fugaz, con nuevo nombre incluido.

Allá por 2015, tras su paso por ‘GH VIP 3’, a Ylenia Padilla se le ocurrió que era buen momento para convertirse en cantante. Así, sin importarle si tenía una voz hecha para el mundo de la música o no, dio a luz su tema ‘Pégate’, que recibió tantas críticas como halagos. Aunque muchos opinaron que aquello no era ciertamente “cantar” ni merecía llamarse canción, lo cierto es que el tema alcanzó el éxito en cuestión de horas, todo el mundo se puso a bailar ‘Pégate’ y dudo que tú no estés tarareando el estribillo mientras lees estas líneas.