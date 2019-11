Hugo y Adara, en plena crisis: Los posados que definen su verdadera relación

Se suponía que ambos eran la pareja perfecta y ahora todo parece que se ha desmoronado para Hugo y Adara. Antes de que Adara entrase en la casa de 'GH VIP', los dos se mostraban felices y unidos y no dudaban en enseñar gráficamente cómo era su día a día. Desde el embarazo, el nacimiento de su hijo o las fotos en pareja compartiendo momentos: descubrimos y analizamos las imágenes que quizá no vuelvan a repetirse entre los ex grandes hermanos y que dicen mucho de la relación que tenían.