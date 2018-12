Francisco: “Me he alegrado muchísimo del éxito de VOX”

El exconcursante de 'Supervivientes' ha asegurado que, pese a no estar de acuerdo en algunos aspectos del partido, no le importaría que VOX gobernara su ciudad. "Hoy tengo muy claro a quien no voy a votar. No sabía de VOX hasta lo que pasó en Andalucía y te diré que me he alegrado muchísimo de su éxito. Ya está bien de que en Andalucía siempre estuvieran los mismos. Hay cosas de VOX que no me gustan pero no se les puede llamar fascistas. Tal y como está todo, te aseguro que en el año 1978 me he sentido mucho más libre que ahora".