De 'GH' a 'Spotify': Lucía Parreño se reinventa y triunfa en el mundo de la música

En su último single lanza frases como “perdiéndote aprendí a ganar” o “contigo no vuelvo ni de broma”, pero no es esta la única canción que habla de una mujer recuperada tras una relación tormentosa. En otras canciones como ‘Ya me cansé’ o ‘Karma’ junto a Jhota, también lanza mensajes de una mujer empoderada que no necesita de ningún hombre.