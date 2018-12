Yoli, Azahara, los 'primos' Juanma y Jonathan y sus hijas, juntos: "Hemos conseguido la foto imposible"

Con el puerto naútico de El Perelló (Valencia) de fondo, Azahara ha compartido una foto en la que no falta nadie. Su chico, Juanma Furio, posa con Natura, la hija de ambos, en brazos. Junto a él, el otro ‘primo’, Jonathan, al que no parece costarle poco que Valeria, la otra hija del clan, mire al objetivo. En la esquina derecha y agarrada de su hasta ahora ex, Yoli.