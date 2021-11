No están siendo momentos fáciles para la que fuera concursante de 'Supervivientes', que ha asistido incrédula a la última aparición pública de Michu, que la semana pasada se convertía en portada de una conocida revista del corazón. En la misma, la joven se explayaba sobre la presunta salida inminente del hijo de Ortega Cano del centro psiquiátrico donde se recupera de sus adicciones, así como desvelaba todos los detalles de su futuro enlace .

Una entrevista que, ahora sabemos, ha sentado fatal a Gloria, que ha roto su silencio ante los micrófonos de 'Europa Press' para dejar claro su punto de vista. "De mi hermano no solemos hablar, eso es algo que debería respetar todo el mundo" , ha comenzado puntualizando la exconcursante de 'Supervivientes', que no ha podido evitar brotar ante los micros al ser preguntada por esta cuestión.

Además, la que fuera pareja de Kiko Jiménez ha reconocido que dicha exclusiva fue "la primera noticia" que tenía sobre la boda de su hermano. Enlace que niega rotundamente . Pero por si todo esto no fuera suficiente, Gloria Camila también ha aprovechado esta oportunidad para señalar que no existe ninguna fecha prevista de salida José Fernando del centro de rehabilitación y que, según Michu, era en diciembre.

"Todavía no hay fecha de salida de mi hermano, no se de donde se sacará ella la fecha. Es un poco mentira lo que os ha vendido", ha puntualizado la hija del torero, mostrándose visiblemente molesta con su cuñada, con la que está claro que no mantiene una buena relación.