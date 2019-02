Anna Padilla habla claro sobre su futuro: “Me gustaría hacer tele, pero por detrás”

telecinco.es

En año y medio ha pasado de tener 64.000 seguidores en Instagram a 300.000. Además, cuenta con otros casi 110.000 suscriptores en YouTube. Queda claro que Anna Ferrer es toda una ‘influencer’ que ya vive al margen de la fama de su televisiva madre, Paz Padilla. A un mes de cumplir los 22, entrevistamos a la barcelonesa para que nos hable de todo, todo, todo.

la hija de Paz Padilla, cómo reacciona ante las críticas a su madre y si sigue los enfrentamientos en 'Sálvame'. Y Anna, que es un amor, responde encantada a todas nuestras preguntas. Se encuentra estudiando el último curso de Económicas, carrera que estudia en la Universidad Carlos III de Madrid. Por eso, le preguntamos a Anna cuáles son sus planes de futuro. ¿Seguirá siendo 'influencer' o tomará un trabajo más convencional'? Pero, en conversaciones con Outdoor, aprovechamos para marujear un poquito con ella. Por eso, le preguntamos cómo lleva ser, cómo reacciona ante las críticas a su madre y si sigue los enfrentamientos en 'Sálvame'. Y Anna, que es un amor, responde encantada a todas nuestras preguntas.

¿Cómo has empezado el año?

Estudiando. Terminé los exámenes la semana pasada.

¿Eres muy empollona?

Sí. Bueno… No soy súper empollona, pero sí que soy la típica que estudia súper poco y le va bien –se ríe–. Me concentro rápido y rindo mucho.

¿Y qué dice tu madre cuando no te ve estudiando?

Se agobia, eh. Me dice: “Estudia, estudia, estudia”. Y yo le digo que estoy en cuarto de carrera y que ya sé cómo lo tengo que hacer. La pobre quiere que me saque la carrera por encima de todo y le da igual todo lo demás.

¿Tienes claro qué vas a hacer cuando termines la carrera de Economía?

¡Ay, no me lo digas! Estoy buscando prácticas ahora. ¿De qué? Pues no lo sé. Departamento financiero de alguna empresa. De moda o de televisión me gustaría, pero detrás.

¿Te da palo ponerte delante de una cámara?

No lo descarto y no digo nunca jamás, pero ahora no digo que sea…

Me han dicho de hacer algo de televisión, pero no quiero. Me gustaría, pero detrás

Pero, ¿te han ofrecido alguna cosa para hacer televisión?

Me han comentado cosas… Pero yo que no quiero, no quiero.

¿Algo de reportera?

¿Tú me ves siendo reportera?

Soltura tienes en los vídeos que compartes en las redes…

No lo sé… No me lo he planteado todavía. Ahora quiero acabar mi carrera y estoy súper centrada. Y ya está.

¿Siempre fuiste tan centrada o es cosa de tu madre?

Cosa mía, cosa mía. Como ya acabo, quiero hacerlo bien. En septiembre no sé qué será de mí…

¿Qué ves en televisión? ¿’Sálvame’?

No veo la tele, la verdad. Pero porque no tengo tiempo, porque sí que me gusta.

¿Y no te enteras de todo lo que le sucede a tu madre en el programa?

Sí, porque ella me lo cuenta.

¿Todos los cotilleos?

Sí. Y yo pregunto. Yo me entero de todo, aunque no lo vea.

Yo me entero de todo lo que pasa en ‘Sálvame’. Le pregunto a mi madre y ella me lo cuenta

¿Tu madre lo pasa mal cuando discute con otros colaboradores de ‘Sálvame’?

Pero ella se lleva bien. Más allá de alguna discusión, luego no es nada.

Estudiaste un año en Inglaterra. ¿Volverías a irte fuera por prácticas?

Sí. También me gustaría hacer un máster fuera.

Es muy fácil ganar dinero siendo ‘influencer’ y muy complicado con un trabajo normal. ¿Qué camino vas a tomar?

Sí, es verdad. Me he hecho muchas veces la pregunta de qué voy a hacer, si tirar por un camino u otro. Me gusta mucho lo que hago ahora en Instagram y demás, pero no quiero dedicarme sólo a esto. Me gustaría compaginarlo, pero no sé todavía cómo –se ríe–.

Te llegarán muchas ofertas publicitarias con marcas. ¿Cómo seleccionas esas colaboraciones?

Yo siempre hago cosas que sean de mi estilo y que vayan conmigo. No tiene sentido que promocione cosas que no me gusten porque la gente lo nota y pierde credibilidad tu perfil, creo. He dicho que no a una aplicación, cosas de citas… Son cosas que no utilizo.

¿Has rechazado altas cantidades de dinero por ello?

No lo sé. Yo digo no de primeras antes de que me digan dinero. También tengo representante, que se llama Irene Valls, y lo lleva ella.

¿Cómo te reciben otros ‘influencers’? ¿Te tratan de manera distinta por ser ‘hija de’?

Soy ‘hija de’, sí, pero no lo he notado nunca. Yo es que siempre voy de buen rollo… O no me doy cuenta… No sé. Pero yo creo que no.

¿No hay rivalidad?

Yo no lo noto.

¿Cómo llevas la popularidad? ¿La gente es chunga contigo en las redes? ¿Ves lo que comentan a tu madre?

Por lo general, a mí me llegan muy pocas cosas. Y de mí… Alguna me llega, pero no es regla general que tenga yo muchos ‘haters’. Lo llevo bien. Y cuando se meten, pues mira… Me da igual.

¿Has sacado las uñas por tu madre?

Poco. A veces, contesto por privado, que es algo que no debería hacer. Es algo que no se espera la gente, que contestes. Si es algo que puedo explicar, lo explico. Si es un insulto, ya no…

¿Pierdes el tiempo en eso?

Normalmente no lo hago. Si es un insulto, lo borro, bloqueo y adiós.

¿Te afectan esas críticas?

No. Es de gente que no conoces… No. Pero de verdad, eh.

Algunas veces contesto a los haters por privado. No se lo esperan

Tu madre tiene varias empresas. Entre ellas, el restaurante en Villaviciosa de Odón. Siendo casi economista, ¿llevas las finanzas de algún tema de tu madre?

Obviamente no me dejan a mí esa responsabilidad… La puedo liar muchísimo –se ríe–. Pero sí que me gusta enterarme cómo funcionan las cosas, aunque yo no las haga.

¿Supervisando?

Sí. Para aprender,

¿Le llevarías las finanzas a tu madre?

No lo sé… Quiero hacer más cosas por aprender. En un futuro, igual sí.

Hace unos meses dijiste que no tenías novio. ¿Ha cambiado la situación?

¡No! ¡Fatal! –se ríe–. Sólo estudio. No me da tiempo a nada más.

¿Cuánto tiempo hace que no tienes novio?

Hace un año.

Vives con tu madre, ¿verdad?

Sí.

¿Cómo es la convivencia con tu madre? Vemos en Instagram que te coge la ropa, te abre los regalos que te hacen las marcas…

–Se ríe– Muy bien. Llevamos viviendo solas toda la vida y nos entendemos súper bien.

Si mi madre me dejara llevar sus finanzas, la podría liar muchísimo

¿Tu madre te echa la bronca mucho?

Ya casi nunca. A estas alturas, nos entendemos y me porto bien, por así decirlo –se ríe–. Ya no me puede decir nada.

¿Cómo te ves dentro de 10 años?

¡Uff! ¿Con 32? No sé…

¿Te ves siendo madre para entonces?

Sí, me gustaría. Pero me gustaría seguir dedicándome a esto…

¿Qué marcas son las que sueles usar?

Yo soy muy sencilla vistiendo. Yo visto de Zara, Mango… De Inditex, básicamente.

¿Te cuesta gastarte dinero en ropa?

Es que como siempre me han educado así… Algún bolso o así sí que me compro, pero no suelo invertir en eso.

¿Cuál es la joya de tu armario, lo que más que te has gastado en una prenda?

Que sea mío, mío… No lo sé.

¿Y tu madre es espléndida cuando te regala algo de ropa?

Es que me mandan mucha… Pero no es de gastar mucho tampoco.