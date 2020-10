Lo cierto es que han sido muchos los que han decidido apoyar a la extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ en el final de su historia con el empresario marroquí. Pero no ha sido solo su batacazo amoroso lo que ha conseguido que los usuarios de las redes sociales conecten con la catalana de una manera especial.

¡Y no es para menos! Los outfits de la diseñadora han sentado un precedente y ya son muchos los que intentan copiar su camaleónico estilo. Porque sí, la extronista lo mismo se viste de lo más elegante para ir a una cena, que lo mismo te sorprende con su look más casual para ir a pasear con las amigas. Por eso, desde ‘Outdoor’ vamos a hacer un repaso por el impresionante armario de Melyssa Pinto, la mujer del momento.

Para empezar analizando el exquisito gusto por la moda de la protagonista de 'La isla de las tentaciones' hemos escogido sus looks más "cotidianos" o lo que en el mundo 'fashion' se conoce como el street style. Es decir, el máximo exponente de la moda urbana, algo en lo que influencer es experta.

Y es que la catalana podría ser perfectamente portada de revista con cualquiera de estos outfits. ¿La clave? Los tan de moda pantalones cargo, unos botines, un top ceñido, una americana (o chaqueta de entretiempo) ¡y listo! Ya tienes tu look al más puro estilo Melyssa Pinto.

La de Barcelona sabe muy bien cómo jugar con cada trapito y tiene mucha picardía a la hora de darle una doble vida a una de las prendas más básicas de su armario: la gabardina. La favorita de la extronista es la mítica con lazada en color crema...y no solo porque combina con todo sino porque, además, ofrece un sinfín de opciones a la hora de lucirla. Aquí podemos ver a la ex de Tom posando con la misma prenda pero con dos looks muy diferentes.