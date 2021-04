Con la sinceridad que la caracteriza, Irene Rosales ha hablado abiertamente sobre su relación con Francisco Rivera Bueno , al que ella llama cariñosamente Fran: “Fran para mí es como un hijo más. Lo quiero igual que a mis hijas. Así que tengo dos niñas y un niño. No quiero tener más hijos”.

Además, la mujer de Kiko Rivera no ha dudado en señalar públicamente en varias ocasiones que está encantada de que Francisco Rivera Bueno esté viviendo en España de nuevo, pues eso les permite a todos disfrutar mucho más tiempo de él. “Ahora que está en España siempre se puede coger el coche y viajar a verlo”, señaló en unas declaraciones para Europa Press.

Aparte de hablar sobre su relación con el hijo de Kiko Rivera y Jessica Bueno, Irene Rosales también ha aclarado algunas de las dudas de sus seguidores. Entre otras muchas cosas, la colaboradora de televisión ha confesado que no cambiaría absolutamente nada de su vida, que no siente que esté preparada para participar en un reality como ‘Supervivientes’ y que no descarta estudiar algo en el futuro.