Irene Rosales retoma su faceta como modelo y desfila en la pasarela de SIMOF: "Ha sido todo un placer"

Esta semana, Sevilla se ha llenado de vips que acudían al Salón Internacional de moda flamenca , un evento que se celebra cada año y en el que se muestran las colecciones que crea cada diseñador. Irene Rosales , antes de conocer a Kiko Rivera , hacía algunos trabajos esporádicos como modelo, algo que cambió tras comenzar su relación con el hijo de Isabel Pantoja . Este fin de semana, la andaluza ha vuelto a subirse a las pasarelas y ha demostrado, a pesar de los nervios, que es una faceta que aún no ha olvidado.

Alonso Cozar, diseñador que ha vestido en más de una ocasión a Isabel Pantoja, ha sido el encargado de volver a subir a Irene Rosales a las pasarelas. La mujer de Kiko Rivera, tras realizar el desfile, confesaba haber pasado muchos nervios: “Me temblaba hasta el tobillo. Estoy muy contenta y creo que no lo he hecho tal mal”, confesaba a la prensa.