Isa se ha mostrado firme a la hora de hablar sobre el distanciamiento con su madre, Isabel Pantoja

La exconcursante de 'Supervivientes' ha mantenido que no es responsable de la situación que hay en su familia ahora

Isa Pantoja se ha mostrado rotunda en sus redes. La hija de la tonadillera no ha querido alimentar los rumores y ha estallado en redes al ser preguntada sobre la relación que tiene con Isabel Pantoja tras su sonado distanciamiento. Unas cuestiones a las que la exconcursante de 'Supervivientes' ha respondido muy enfadada a través de su perfil de Instagram.

La influencer no puede más con todo lo relativo a Isabel Pantoja. Se trata de una herida que le duele y que la distancia no está arreglando. Todo lo contrario, el no verse es algo que la angustia y, por eso, no quiere dar más explicaciones al respecto. "No sé en qué idioma decir que yo estoy aquí para ella", ha asegurado la hija de la tonadillera a una cuestión que ya ha contestado muchas veces tanto en público como en privado.

Todo comenzaba cuando Isa Pantoja iniciaba una ronda de preguntas por Instagram y llegaba la cuestión que le terminaba por indignar. Mientras ella ha tratado durante todo este tiempo de hacer un llamamiento para tender puentes en su familia después del grave conflicto entre su hermano Kiko Rivera por la herencia de Cantora con su madre, parece ser que a la colaboradora del 'El programa de AR' ya se le ha acabado la paciencia en torno a este asunto.

A su juicio, lo único que queda es esperar a que "las cosas se calmen", aunque ella ya se desmarque de todo. Ante el silencio de su madre, Isa Pantoja ha adoptado una clara postura: "No es que yo no quiera ir o prohíba a mi Albertito ir", ha expuesto, solo que considera que falta ahora que la otra parte haga algún movimiento. "Estoy cansada de que me cuestionen" y ha querido recalcar que "ese libro no lo escribí yo", alegando el conflicto entre su madre y hermano en el que ella ha acabado en medio.

A pesar de que Isa Pantoja ha dejado clara su postura en numerosas ocasiones, se trata de una cuestión que sigue despertando el interés entre sus seguidores, que no han podido evitar querer conocer más detalles al respecto de la que ha sido el gran conflicto mediático de los últimos tiempos.