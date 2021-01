Nadie imaginaba que en tan poco tiempo Isabel Jiménez fuese a ampliar la familia. No obstante, tal y como ella ha manifestado en más de una ocasión, tanto ella como Álex proceden de familias numerosas y su deseo siempre ha sido poder tener más de un hijo. Poco después de dar a luz a su primogénito, Isabel hablaba precisamente de esto y, apenas un año después, anunciaba su segundo embarazo. "No sabemos cuántos, pero sí me gustaría que tuviese, al menos, un hermano o una hermana. Tanto Álex como yo venimos de familias numerosas y nos gusta tener siempre lío en casa".

Hugo fue su pequeña gran revolución. "Podría poner mil fotos hoy. Pues hoy... mi vida es él. Y aunque no me gusta asomarlo por aquí demasiado, hoy me apetecía. El primer cumpleaños del resto de mi vida", escribía en aquel entonces, donde aún no se había quedado embarazada de su segundo hijo. Y quién le iba a decir entonces que, tan solo un año después iba a estar disfrutando de la maternidad por partida doble.