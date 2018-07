Triunfador en el cine y enamorado de su hija: La vida actual de Iván Armesto 'GH'

Actualmente Iván no ha dejado el mundo audiovisual de lado y lidera una empresa encargada a la dirección de casting y figuración para un montón de películas y programas de televisión. El asturiano se ha especializado en el mundo de la figuración y con su compañía es el encargado de dar a grandes producciones españolas (como 'Perdiendo el norte', 'El niño' o 'El orfanato') cientos de actores anónimos y "sin frase" a esos filmes. "Me presenté al cásting de 'Miel de naranjas' y me cogieron como extra. El director de casting era Iván, que se encargaba de todo lo relacionado a nosotros y, además, hacía de intermediario entre el equipo técnico de la película y los figurantes que participábamos en el filme", comenta Roberto, un joven jerezano que acudió en 2012 a un cásting en su ciudad y terminó siendo seleccionado por la empresa de Iván para el filme protagonizado por Blanca Suárez.