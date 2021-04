Ivana Icardi cuenta la llamada a su amiga Rocío Flores en su peor momento: "No la vi bien"

Ivana Icardi está en un momento muy dulce de su vida. La espera de su hija en su deseado embarazo la tiene con las emociones a flor de piel y es por eso que ante el conflicto mediático que vive ahora Rocío Flores y como ella también sabe lo que es no estar bien con su familia, la exconcursante de 'Supervivientes' no solo le ha hecho una llamada a la que es su amiga , sino que también ha aprovechado para dedicarle unas palabras de apoyo.

Fue así como se dio cuenta de que la chica alegre que ella conoció en Honduras está ahora en sus horas más bajas y por eso ha querido dedicarle unas palabras para que levante el ánimo. "La llamé en un momento de bajón, no la vi bien" , ha explicado Ivana, además del origen de esa buena sintonía que se iniciase el año pasado en 'Supervivientes'.

Pese a que la amistad de la que presume ahora no se iniciase con buen pie (Ivana ha manifestado que "no fueron mejores amigas") y que hasta tuvieron sus roces, la argentina no ha querido entrar en muchos detalles de la llamada que ha hecho a su amiga por respeto hacia ella, pero sí que ha manifestado que lo que está viviendo la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores le recuerda a la situación que ella misma vive con su hermano, el futbolista Mauricio Icardi, con el que lleva mucho tiempo sin hablarse.