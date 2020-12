La extronista de 'MyHyV' cuenta, en exclusiva, toda la verdad del nombre de su hija Ángel

En uno de los momentos más complicados de su vida, Jennifer Lara nos ha concedido una entrevista exclusiva en la que ha hablado del delicado momento que atraviesa. Tras romper su silencio para 'Outdoor' confesando la pesadilla que vivió durante el embarazo a causa de su relación con Héctor Olalla, la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha dado un paso más allá y nos ha contado en primicia el drama al que se enfrenta actualmente con el padre de su hija. Completamente destrozada, la influencer ha desvelado el verdadero nombre de su hija, algo que no había contado nunca.

Su pequeña llegó al mundo el pasado mes de enero para cambiar para siempre la vida de la it-girl. Una preciosa niña a la que presentó a sus seguidores bajo el especial nombre de Ángel. Sin embargo, por lo que hemos podido saber en esta entrevista, ese no es su nombre real...al menos, no bajo el registro civil.

Algo que rompe el corazón de la extronista en mil pedazos y que el propio Héctor estaría usando en su contra. "Está jugando con lo que más me duele", sentencia con la voz temblorosa y explicando el motivo que le ha empujado a contar la verdadera historia detrás del nombre de su hija.

Tal y como ella misma nos ha contado el nombre de su hija ha sido lo único que ha tenido claro en esta vida: "Desde que tengo 15 años, siempre he querido tener una niña y que se llamara Ángel. Era mi sueño. Cuando Héctor y yo decidimos que queríamos formar una familia, hablamos de lo del nombre y él estuvo de acuerdo con que nuestro bebé, si era una niña, se llamara Ángel. Me dijo que le parecía muy bonito y original", nos cuenta, poniéndonos en antecedentes y hablando del que se ha convertido en uno de los episodios más complicados de su vida.

"Pero cuando me quedé embarazada, él me empezó a poner pegas. Me dijo que la niña en un futuro podría tener problemas. Después de muchas discusiones y de llorar un montón, di mi brazo a torcer y decidimos ponerla un nombre compuesto. Él eligió Valeria. Yo tenía claro que, aun así, de primeras se iba a llamar Ángel”, explica, sin poder evitar romper a llorar al narrar esta dolorosa historia que está provocando en la actualidad una gran lucha con el padre de su hija.

Jennifer Lara se enfrenta a Héctor Olalla por el nombre de su hija

Porque, aunque a priori la expareja había llegado a un acuerdo, la sorpresa llegó cuando en el registro social no permitieron a la influencer registrar a su hija con el nombre de Ángel. Adiós al sueño de su vida. "Me dijeron que no podía llamarla así porque era un nombre masculino ¡y no es así!", sentencia la joven.

"En la RAE viene definitivo como una persona con cualidades angelicales. No tiene género. Pedí hablar con la jueza de Valladolid pero ella también me lo denegó. Los nueve meses de embarazo he estado llamando a mi hija Ángel...pero nada, finalmente, la registró como Valeria. ¿Tienen ellos más derecho que yo para ponerle el nombre a mi hija? L", se pregunta una desesperada Jenni, que ha decidido poner esta situación en manos de la justicia.

Sin embargo, la vía legal tampoco le ha solucionado este camino de espinas. "He llorado mucho y lo estoy pasando muy mal. No puedo bautizar a mi hija y cuando la llevo al médico la llaman Valeria. Estoy teniendo muchos problemas", nos cuenta, explotando como nunca antes la habíamos visto. Sin embargo, este trance no está siendo lo peor de la historia para ella…y es aquí cuando entra en juego el padre de su hija.

Jennifer Lara expone públicamente "el juego sucio" de su expareja

"Cuando todo esto sucedió, Héctor me dijo que no me preocupase, que nuestra hija siempre se iba a llamar Ángel, pusiera en el papel lo que pusiera. Pero ahora que hemos roto, él ha empezado a llamar a mi hija Valeria. Toda su familia lo hace. Mi hija se está empezando a enterar de las cosas y no tiene lógica que en una casa se la llame Ángel y en la otra, Valeria. Antes la llamaba Ángel y ahora que lo hemos dejado ¿Valeria?", señala la extronista de 'MyHyV' exponiendo públicamente el "juego sucio" de su ex para que "todo el mundo sepa la verdad".

A pesar de que la it-girl no quería llegar a estos extremos, con estas entrevistas ha querido dejar muy claro de que por su hija saca las garras y toda la artillería pesada. "Si hace todo esto, es que no quiere a la niña tanto como dice. Me ha pedido la custodia compartida pero creo que lo hace para joderme. Es más, hay veces que no se ocupa cuando le toca a él. Hace poco le tocaba tener a la niña un fin de semana y no se presentó. Resulta que se fue con una chica a pasar el finde. Prefiere estar con una tía que con su hija. Pero luego va de padre coraje...", se queja.

Lo cierto es que la extronista y su ex han llegado a un punto de no retorno en el que su relación se ha vuelto insostenible. Tanto, que la única comunicación que tienen es a través de correo electrónico o, a lo sumo, mediante el telefonillo cuando les tocan los diferentes turnos de crianza de la pequeña.

"Yo he estado callada y no quería decir nada por mi hija. Pero ya me ha tocado la fibra. Quiero que todo el mundo se entere de la verdad", nos cuenta explicando los motivos por los que ha decidido dar el paso de dar esta entrevista tan delicada par ella.

