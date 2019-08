Jennifer Lara 'MyHyV' muestra por primera vez su tripa de embarazada: "Nunca me he sentido tan guapa"

"Me han salido granitos en la cara, me duele la espalda y estoy empezando a no reconocer mi cuerpo de perfil", ha escrito Jennifer sobre esos primeros cambios visibles y no tan amables que está notando en su cuerpo durante el primer trimestre. Sin embargo, eso no ha hecho que se le borre su permanente sonrisa a la extronista y expretendienta de 'MyHyV' porque sabe que todo ello forma parte del proceso de convertirse en mamá.