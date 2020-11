La extronista de 'MyHyV' confiesa en exclusiva los motivos de su ruptura con Héctor Olalla

Tras varios meses de silencio, Jennifer Lara ha estallado y ha contado en exclusiva para ‘Outdoor’ toda la verdad sobre su traumática ruptura con Héctor Olalla. A los pocos meses de dar a luz, la extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ nos confirmaba en una entrevista que había roto con el padre de su hija. Aunque en aquel momento prefirió no entrar en detalles, la influencer ha tocado fondo y ha decidido hablar, como nunca antes, sobre la pesadilla que ha vivido con su ex.

Muy nerviosa, con la voz temblorosa y sin poder evitar romper a llorar al recordar algún que otro episodio de su complicada historia, la que se ha convertido en una de las tronistas más queridas del programa de citas nos ha contado en exclusiva y con todo lujo de detalles los motivos reales por los que su historia de amor con Héctor se rompió de manera definitiva a los cuatro meses de llegar al mundo Ángel, su adorada hija.

“Me ha engañado. No sé con quién he estado. Es mala persona, mentiroso y ni siquiera le importa su hija. La está perjudicando intentando hacerme daño a mí”: estas son algunas de las palabras llenas de rencor que salen a borbotones de la boca de Jenni cuando recuerda lo mal que lo ha pasado durante el embarazo, la que debería haber sido la etapa más bonita de su vida.

La extronista de 'MyHyv' destapa la pesadilla que ha vivido con el padre de su hija

Porque, a pesar de que no se arrepiente de haber tenido una hija en común con Héctor, lo cierto es que el camino hacia el final de su noviazgo no ha sido nada fácil para ella. Es más, desde que el test de embarazo dio positivo hasta que dio a luz a su hija y se separó de su pareja, la it-girl ha vivido un completo infierno del que se ha atrevido a hablar ahora por primera vez.

“Necesito que la gente sepa la verdad”, nos explica una desesperada Jennifer Lara, cuya única intención es proteger a su hija y mirar por el bien de su futuro. Porque, a pesar de que lo que más deseaba era mantener una relación cordial con el padre de su pequeña, lo cierto es que la situación entre ellos se ha vuelto insostenible y la extronista se ha visto obligada a contar, de una vez por todas, toda la verdad de su ruptura.

“Me dejó en la calle con una niña de cuatro meses. Me tuve que ir a casa de mis padres. Casi no entrábamos. Pero él nunca me llamó para saber si estábamos bien o si su hija tenía dónde dormir”, estalla la influencer en un tono de impotencia. Pero, ¿qué pasó para que la pareja que nos vendía una relación idílica a través de las redes sociales llegase a este punto de no retorno? La extronista nos lo ha contado todo, punto por punto.

Así fue el complicado embarazo de Jennifer Lara junto a Héctor Olalla

Ambos estaban en la misma página. Querían ser padres y formar una familia. Sin embargo, cuando ella conoce la noticia del embarazo y la comparte con su pareja, su reacción fue la menos esperada de todas. "Cuando se enteró de que yo estaba embarazada, cambió conmigo. No reaccionó como yo me esperaba. Ni siquiera me puso una mano en la barriga", nos cuenta con un nudo en la garganta y completamente devastada.

Pese a la desilusión que se llevó con el que era, por aquel entonces, su pareja, Jenni lo tenía claro: ella quería seguir adelante con el embarazo. Con o sin él. Pero lo cierto es que esta sensación no fue cosa de un día...porque la extronista continúo los nueve meses de gestación sintiéndose completamente sola, desatendida y sin nadie en quien apoyarse.

"Él se iba de fiesta como si se fuese a acabar el mundo. Cuando yo salía con él y me quería volver a casa, ni siquiera me acompañaba. Me dejaba sola y tampoco me llamaba para ver si había llegado", relata la 'Instagramer' recordando aquellos durísimos momentos.

Por si todo esto no fuese lo suficientemente complicado, la extronista no se sentía querida y mucho menos, deseada. "No se quería acostar conmigo. Le ponía una mano en la pierna y me la quitaba. Me senté con él en varias ocasiones para hablar y preguntarle por lo que estaba pasando. Él me decía que estaba cansado del trabajo", nos cuenta con un hilo de voz y tratando de evitar las lágrimas.

"Estaba embarazada. Me sentía fea y gorda y mi pareja no quería hacer el amor conmigo. Si no hay cariño, no hay nada. La cosa estaba muy fría", explica, haciendo de tripas corazón. Y es que, con el paso del tiempo, Jennifer Lara ha descubierto que su pareja estaba viviendo "una doble vida".

"Cuando tuvimos a la niña no vi esa alegría en él. Estando en casa, llegaba supertarde de trabajar y se sentaba en el sofá a jugar a juegos con el móvil. Luego me decía que estaba muy cansado y que arrastraba ese cansancio al trabajo. Yo, recién parida y con unas ojeras hasta el suelo, me iba a dormir a la habitación para dejarlo descansar y ocuparme de la niña...pero la realidad es que él se quedaba con el móvil hasta altas hora de la madrugada. Ni siquiera dormía conmigo. Dormía en el sofá", explica una Jennifer todavía incrédula ante la situación que le ha tocado vivir.

La extronista de 'MyHyV' desvela que el padre de su hija lleva un año saliendo con otra chica

Pero lo que en aquel momento no era capaz de entender, tiene ahora una respuesta para la extronista. "He descubierto que tiene novia. Lleva un año con ella. Están saliendo desde que yo estaba embarazada. Ahora entiendo que no se quisiera acostar conmigo o que no quisiera hacer planes. ¿Cuánto tiempo me iba a tener esperándole? Yo solo quería que me dijera la verdad", señala entre lágrimas la influencer, que se ha visto obligada a contar la verdad para quitarse este inmenso peso de encima.

"Yo lo dejé todo por él. Me fui a vivir a su pueblo, me instalé en su casa. Me dijo que estuviera tranquila, que allí tenía una seguridad...pero, después me dejó en la calle con una niña de cuatro meses. Me dijo: 'ahí tienes la puerta' y yo me fui", nos explica reflexionando sobre aquel momento clave en su vida en el que, tras muchos meses de sufrimiento, se armó de valor, hizo las maletas y se marchó con su hija para dejar atrás aquella relación tóxica.

