Jennifer Lara 'MyHyV' enseña su cuerpo tras dar a luz: “Tengo miedo a no recuperar mi figura”

"Día 5 postparto. Quería enseñaros cómo me veo ahora", ha escrito abiertamente la influencer a todos sus seguidores. En las fotos, que se pueden ver en su perfil oficial de Instagram, se contempla a la joven en ropa interior negro y con la tripa todavía ligeramente hinchada. "Estoy flipando con la capacidad de recuperación que tiene mi cuerpo", ha admitido emocionada la de Valladolid. Unos cambios que todavía no han conseguido que la joven se identifique cuando se mira en un espejo: "obviamente todavía no me reconozco y mentiría si os dijera que no tengo miedo a no recuperar mi figura".