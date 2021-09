Concretamente, la que fuera participante de ‘MyHyV’ ha publicado una fotografía en sus redes sociales en la que se ven perfectamente las estrías que tiene repartidas por distintas partes del cuerpo. “Mis estrías no son del embarazo. Es raro, sí. Me salieron a los 15 años, cuando mi cuerpo empezó a cambiar y empecé a hacer capoeira. Llevan conmigo toda la vida”, ha explicado.

La cosa no ha quedado ahí y Jennifer ha aprovechado este momento de sinceridad con sus seguidoras para lanzarles un contundente mensaje a través de Instagram: “Somos igual de bonitas. Cuando era más jovencita, he de reconocer que las estrías me acomplejaban mucho. Ahora me río de mí misma y pienso en lo tonta que era por aquel entonces. Supongo que es una cuestión de edad y de experiencias. No hay que darle importancia a estas cosas”.