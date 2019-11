Jennifer Lara 'MyHyV' posa con su tripón en la recta final de su embarazo: "Mi cuerpo es capaz de crear vida"

Jennifer Lara 'MyHyV' anuncia que será madre primeriza

Además, la de Valladolid ha hecho partícipes a sus 'followers' en todo momento del proceso de convertirse en mamá y ha ido narrando los cambios que ha experimentando con el paso del tiempo. "Me han salido granitos en la cara, me duele la espalda y estoy empezando a no reconocer mi cuerpo de perfil", confesaba la 'influencer' que, a pesar de los síntomas no tan amables, no ha perdido la sonrisa en ningún momento, pues ha sido muy consciente de que todo esto forma parte de una etapa que se convertirá en la más importante de su vida.