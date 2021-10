View this post on Instagram

Por si este escrito no fuese suficiente, el futbolista ha compartido a través de sus historias de Instagram un vídeo en el que demuestra que su relación con la canaria continúa a las mil maravillas. "Tú me haces vivir, tú me haces soñar. Se me para y se me agita el corazón", recita la canción que el delantero ha escogido como banda sonora de este tierno vídeo en el que se ve a la exconcursante de 'GH VIP' paseando por la casa antes de percatarse de que su chico la está grabando en vídeo.